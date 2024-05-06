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Артрасчет «Гиацинт-Б» ВДВ уничтожил самоходку и буксируемую гаубицу ВСУ

Артрасчет «Гиацинт-Б» ВДВ уничтожил самоходку и буксируемую гаубицу ВСУ

Артиллерийские расчеты 152-мм пушки «Гиацинт-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили самоходное орудие и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства на правом берегу Днепра.

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