Артрасчет «Гиацинт-Б» ВДВ уничтожил самоходку и буксируемую гаубицу ВСУ

Артиллерийские расчеты 152-мм пушки «Гиацинт-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили самоходное орудие и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) западного производства на правом берегу Днепра.
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