Forbes: ВСУ потеряли большое количество бронетехники, попав в засаду ВС России в районе села Весёлое Украинские войска вошли в Курскую область России с двух направлений.
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Forbes: ВСУ потеряли большое количество бронетехники, попав в засаду ВС России в районе села Весёлое Украинские войска вошли в Курскую область России с двух направлений.
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