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Поезда в Сочи пошли по двум путям: люди убрали целую гору, которая мешала проезду

Поезда в Сочи пошли по двум путям: люди убрали целую гору, которая мешала проезду

Рабочие после схода селя убрали больше 31 тысячи кубометров земли. И работы еще идут. Восстанавливают контактную сеть и укрепляют стены горы.

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