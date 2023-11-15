Бочкарёв: Подъездную автодорогу к железнодорожной станции Санино построят в 2026 году

Завершено проектирование автомобильной дороги, которая обеспечит подъезд к станции Санино железной дороги Киевского направления и запущенной недавно четвёртой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4).
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