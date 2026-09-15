🌌 Во дворце Суук‑Су в Гурзуфе появится экспозиция о космосе за 156,5 млн рублей В историческом здании дворца создадут выставочное пространство на космическую тему с современным оборудованием.
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