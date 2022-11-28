Царьград

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В Луганской Народной республике уничтожили бригаду, причастную к расстрелу русских пленных

В Луганской Народной республике уничтожили бригаду, причастную к расстрелу русских пленных

Смертельный бой для ВСУ произошёл вблизи села Площанка.Стало известно о том, что русские бойцы ликвидировали 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, бойцы которой причастны к недавнему расстрелу русских военнопленных в Макеевке, сообщает издание "РГ".

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