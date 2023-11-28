IT-эксперт Фомин: для обнаружения шпионского софта на смартфоне нужен антивирус

Для выявления в своем смартфоне шпионского софта, первоначально следует установить на гаджет антивирусную программу, рекомендует эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в беседе в агентством "Прайм".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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