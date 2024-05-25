Как стать девственницей без операции: рецепты народной медицины

С точки зрения физиологии девственность – это состояние организма женщины до начала половой жизни. Анатомически она обозначена так называемой девственной плевой (гименом) — тонкой кожистой складкой, похожей на перепонку, закрывающей вход во влагалище.
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