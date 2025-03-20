Татьяна Монтян: Алексей Гончаренко улетел, но обещал вернуться

Почему Алексей Гончаренко смог улететь из Украины, несмотря на закрытые границы? Какие сверхусилия приходится предпринимать простым украинским мужчинам, чтобы избежать попадания в лапы ТЦК? Почему разнообразные «гончаренки» могут свободно путешествовать, в то время как другие не могут? Алексея Гончаренко заметили в аэропорту Парижа в зале ожидающих вылета на Вашингтон.