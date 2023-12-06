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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Zoia Goldshtab
    Не жаль АБСОЛЮТНО ЭТИХ ГНИЛЮКОВ!!!!!!!Как релоканты пом...
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Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Около 40% релокантов, бежавших в 2022 году, вернулись в Российскую Федерацию.Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования компании "Финион", специализирующейся на помощи в оформлении за рубежом видов на жительство.

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