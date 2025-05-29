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Военблогер назвал количество пропавших без вести солдат ВСУ

Военблогер назвал количество пропавших без вести солдат ВСУ

Количество пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) превышает 400 тысяч человек. Их количество назвал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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АндрейБорков
Что то мало вериться в эти цифры. 400 тысяч голов укропиттеков это конечно неплохо, но уж больно нереалистично.
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15 час.
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