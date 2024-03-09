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Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на дом в селе под Белгородом

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на дом в селе под Белгородом

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на частный дом в селе Безымено Грайворонского городского округа под Белгородом, сообщил 9 марта в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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