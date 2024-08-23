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Даже без удобств: в Ленобласти дольщики получили недоделанные квартиры

Даже без удобств: в Ленобласти дольщики получили недоделанные квартиры

В Ленинградской области жертвами обмана стали десятки дольщиков, которые получили новые квартиры. Но вместо радости владельцы недвижимости испытывают недоумение — долгожданные квадратные метры просто непригодны для жизни.

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