Horizon: Zero Dawn подорожала, Horizon: Forbidden West обзавелась новым кинематографичным трейлером, Activision подтвердила инсайды касательно Call of Duty (2022) и Warzone 2, в Steam появились системные требования Elden Ring и потом исчезли, сотрудники Ubisoft не принимают решения руководства по отношению к NFT, PlayStation-версия Martha is Dead подвергнется цензуре, в Sifu .