Заселение мигрантами России создаёт ненужные и опасные точки этнического и межконфессионального напряжения
Ещё три года назад, когда я только начинал писать на Дзене и поднимать вопрос о проблемах с мигрантами, многие наши граждане не понимали всей опасности, которую они несут, и осуждали меня в комментариях, обзывая различными нехорошими словами типа “наци… тсс! …т, фаши… тсс! …т”, “ксе… тсс! …нофоб”, и грозились пожаловаться в следственный комитет РФ за якобы разжигание межнациональной вражды и розни.
Комментарии
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Гнать их всех басурманов на историческую родину в чуркистанию и всех кто даёт им работу и завози в Россию этих мигрантов!
Что за чудак на букву "М" это пишет? Засланец? Нетрадиционный п*дор? А поддерживают? Придурки, которых в армии чурки гоняли?
Тебя лично, кто-то из них лично обидел? Хорошие ребята. Не пьют не курят... Идеально выполняют свою работу... А эта статья - очередной вброс пятой колонны.
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