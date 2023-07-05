Заселение мигрантами России создаёт ненужные и опасные точки этнического и межконфессионального напряжения

Ещё три года назад, когда я только начинал писать на Дзене и поднимать вопрос о проблемах с мигрантами, многие наши граждане не понимали всей опасности, которую они несут, и осуждали меня в комментариях, обзывая различными нехорошими словами типа “наци… тсс! …т, фаши… тсс! …т”, “ксе… тсс! …нофоб”, и грозились пожаловаться в следственный комитет РФ за якобы разжигание межнациональной вражды и розни.