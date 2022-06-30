Страна и люди

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Гром в раю. Операция "Кактус".

Гром в раю. Операция "Кактус".

телеграм:https://t.me/fogofwarcannel Мальдивская республика, как и 1200 коралловых островов, на которых раскинулось государство, долгое время представляла собой Богом забытое место, про само существование которого редко вспоминали даже географы.

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