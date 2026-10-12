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Тульские новости

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800 бегунов приняли участие в осенней эстафете в Туле

800 бегунов приняли участие в осенней эстафете в Туле

Спортсмены преодолели дистанции 400 м, 700 м, 4,2 км, а также испытали свои силы в командной эстафете 5 х 4,2 км.

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