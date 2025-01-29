Министр образования Польши извинилась за оговорку о «польских нацистах»

Министр образования Польши Барбара Новацкая извинилась за оговорку о «польских нацистах» во время международной конференции на тему 80-й годовщины концлагеря Аушвиц-Биркенау, оппозиция извинений не приняла и потребовала отставки.
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