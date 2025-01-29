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Русская весна

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Министр образования Польши извинилась за оговорку о «польских нацистах»

Министр образования Польши извинилась за оговорку о «польских нацистах»

Министр образования Польши Барбара Новацкая извинилась за оговорку о «польских нацистах» во время международной конференции на тему 80-й годовщины концлагеря Аушвиц-Биркенау, оппозиция извинений не приняла и потребовала отставки.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Действительно ,а почему основные концлагеря смерти находились на территории Польши? Не для кого не секрет ,что 560000 поляков служили гитлеровцам не за страх ,а за совесть ....
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14 час.

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