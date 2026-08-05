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Театр абсурда

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В столице назвали лауреатов конкурса «Покажи Москву!»

В столице назвали лауреатов конкурса «Покажи Москву!»

Победителями стали 26 человек. Помимо жюри, своих фаворитов выбирали и сами москвичи. В столице наградили победителей конкурса «Покажи Москву!», сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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