Супермодель Синди Кроуфорд впервые публично прокомментировала смерть сына Пресли Гербера. Кроуфорд рассказала в соцсети, что семья глубоко потрясена и убита горем после потери любимого сына и брата, и отметила, что они счастливы, что Пресли был в их жизни 27 лет, назвав его светлой душой, которая любила и остаётся любимой.