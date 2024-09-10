Стало известно о намерении Блинкена озвучить разрешение на удар ATACMS по РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми едут в Киев в том числе для того, чтобы озвучить киевским властям разрешение на удары по России при помощи американских дальнобойных ракет ATACMS.
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