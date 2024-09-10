ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Все, что говорит оленевод, даже слушать не хочется! Если б он был настоящий офицер, то должен был застрелиться…Шойгу указал на д...
  • Валентина Лтвяк
    Непонятно. Сидеть он тоже будет заочно? Время пошло?Суд заочно пригов...
  • Георгий Михалев
    Ужас!!!Уголовное дело во...

Стало известно о намерении Блинкена озвучить разрешение на удар ATACMS по РФ

Стало известно о намерении Блинкена озвучить разрешение на удар ATACMS по РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми едут в Киев в том числе для того, чтобы озвучить киевским властям разрешение на удары по России при помощи американских дальнобойных ракет ATACMS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх