Новая норма: диктор Вострецов назвал 5 слов, которые почти все применяют неправильно

В некоторых случаях неправильное использование слова настолько очевидно, что его сложно не заметить. Но бывает и так, что слова постоянно используются в неверном значении, из-за чего даже создается впечатление новой нормы.
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