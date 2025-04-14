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Полезные советы

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Новая норма: диктор Вострецов назвал 5 слов, которые почти все применяют неправильно

Новая норма: диктор Вострецов назвал 5 слов, которые почти все применяют неправильно

В некоторых случаях неправильное использование слова настолько очевидно, что его сложно не заметить. Но бывает и так, что слова постоянно используются в неверном значении, из-за чего даже создается впечатление новой нормы.

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