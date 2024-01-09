Образ «мирового города» и провинции в философском труде Освальда Шпенглера «Закат Западного мира»

Тему противостояния города и деревни поднимали многие философы в различные времена. Впервые противопоставление городской (полиса) и сельской (природной, естественной) жизни встречается ещё в «Государстве» Платона.
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