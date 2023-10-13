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Китай

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Председатель ВК НПКСК присутствовал на Форуме общественных объединений тайваньских соотечественников

Пекин, 12 октября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в четверг в Пекине принял участие в церемонии открытия 6-го Форума общественных объединений тайваньских соотечественников и выступил с речью.

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