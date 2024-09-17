Более 3500 предпринимателей из разных регионов страны приняли участие в фестивале электронной коммерции от Яндекс Маркета в Иванове

<p> Свыше 3500 предпринимателей из разных регионов России стали участниками федерального фестиваля «E-com Сфера», организованного российским маркетплейсом Яндекс Маркет при поддержке правительства Ивановской области.
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