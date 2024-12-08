Абхазия: никакой политики, никакой русофобии. Ничего личного - только деньги

Больше никогда не поеду отдыхать в Абхазию! Пусть подавятся там своим морем, мы другое найдём. Чуть добавлю, и улечу в Тайланд! Там хоть сервис.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Помоему, гордые абхазы не долго смогут стоять на своих..., яйцах! Хлопотно это и больно наверное, но это уже их выбор! Зато они гордые и не зависимые. Ни чего придут туда турки, всем задницы развальцуют, так что мало не покажется!