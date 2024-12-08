БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Абхазия: никакой политики, никакой русофобии. Ничего личного - только деньги

Абхазия: никакой политики, никакой русофобии. Ничего личного - только деньги

Признать, но не присоединить После переворота в Абхазии в России произошел информационный взрыв, который мало кто заметил.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Больше никогда не поеду отдыхать в Абхазию! Пусть подавятся там своим морем, мы другое найдём. Чуть добавлю, и улечу в Тайланд! Там хоть сервис.
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2 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Помоему, гордые абхазы не долго смогут стоять на своих..., яйцах! Хлопотно это и больно наверное, но это уже их выбор! Зато они гордые и не зависимые. Ни чего придут туда турки, всем задницы развальцуют, так что мало не покажется!
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Приднестровье живёт за счёт воровства российского газа?????? аытыр! докажи!
Ответить
2 мин.

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