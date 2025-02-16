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Что ждёт Россию на переговорах: Келлог выставил невыполнимые условия

Что ждёт Россию на переговорах: Келлог выставил невыполнимые условия

Келлог рассказал, чего ждёт от России при урегулировании на Украине. "Придётся пойти и на такие вещи, как территориальные уступки", - заявил он.

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