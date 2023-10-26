Израиль выкатил России претензию за диалог с ХАМАС AlexCoderИзраиль выкатил России претензию за диалог с ХАМАС AlexCoder Вызволять своих граждан из плена Кремль не имеет права, считают власти ближневосточного государства Власти Израиля расценивают приглашение Москвой делегации движения ХАМАС в Россию в качестве поддержки терроризма, соответвующее заявление сделали в МИД страны.