Израиль выкатил России претензию за диалог с ХАМАС AlexCoderИзраиль выкатил России претензию за диалог с ХАМАС AlexCoder Вызволять своих граждан из плена Кремль не имеет права, считают власти ближневосточного государства Власти Израиля расценивают приглашение Москвой делегации движения ХАМАС в Россию в качестве поддержки терроризма, соответвующее заявление сделали в МИД страны.
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