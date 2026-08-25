Собянин дал старт реконструкции Ярославского вокзала — его объединят с Ленинградским

Два крупных железнодорожных терминала обещают объединить в крупнейший в стране мегавокзал конкорсами (крытыми переходами над железнодорожными путями)Это при том, что Ярославский вокзал глава РЖД Олег Белозеров уже назвал самым интенсивно используемым в России.
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