Собянин дал старт реконструкции Ярославского вокзала — его объединят с Ленинградским

Два крупных железнодорожных терминала обещают объединить в крупнейший в стране мегавокзал конкорсами (крытыми переходами над железнодорожными путями)Это при том, что Ярославский вокзал глава РЖД Олег Белозеров уже назвал самым интенсивно используемым в России.