Песков: РФ ознакомилась с заявлением Трампа после встречи с Макроном и Зеленским

REUTERS/Piroschka van de Wouw Россия ознакомилась с заявлением избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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