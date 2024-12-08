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Песков: РФ ознакомилась с заявлением Трампа после встречи с Макроном и Зеленским

Песков: РФ ознакомилась с заявлением Трампа после встречи с Макроном и Зеленским

REUTERS/Piroschka van de Wouw Россия ознакомилась с заявлением избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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