Naughty Dog показала нововведения в ремейке The Last of Us; в Steam вышел хоррор про рефанд на скорость — Refund Me If You Can; Stray и Marvel’s Spider-Man возглавили игровой чарт продаж Steam; в Stray теперь можно играть за протагониста GTA San Andreas и кричать «ДЖЕЙСОН!!!» (благодаря модам); фанаты выпустили игровой кроссовер .