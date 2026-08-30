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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес после перехода в «Челси»: «Хочу побеждать, этот клуб выигрывает трофеи. Мы подходим друг другу»

Эмилиано Мартинес поделился эмоциями после перехода в « Челси ». 33-летний аргентинский вратарь ранее подписал с лондонским клубом контракт на три года.

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