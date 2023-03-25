Глава ВГА Харьковской области Ганичев сообщил о контроле силами России около 29 населенных пунктов

Под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов Харьковской области. В субботу, 25 марта, такие данные привел глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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