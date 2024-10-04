За лето оборот омских ресторанов и баров достиг почти 9 миллиардов рублей. Только в августе выручка всех омских заведений составила 3 млрд.
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За лето оборот омских ресторанов и баров достиг почти 9 миллиардов рублей. Только в августе выручка всех омских заведений составила 3 млрд.