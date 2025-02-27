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Прошу тишины! Как перестать храпеть?

Прошу тишины! Как перестать храпеть?

Недосып – ещё не всё зло от храпа. Доказано, что данный недуг повышает риск сахарного диабета, ожирения, иммунных нарушений, артериальной гипертонии, аритмии, проблем с сердцем, головным мозгом и психикой.

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