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Ветераны следствия провели «Урок мужества» для учеников кадетских классов

Председатель «Региональной общественной организации ветеранов следственных органов в Республике Татарстан» Рамиль Асгатович Кашафутдинов и ветеран следствия Юрий Иванович Митюшкин встретились с кадетами, обучающимися в 10-м классе школы № 169 города Казани.

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