Отсутствие секса может быть опасно для жизни женщин, считают ученые

Согласно новому исследованию, проведенному специалистами из Университета Уолден (Миннеаполис, США), отсутствие сексуальной активности может представлять серьезную опасность для здоровья женщин и даже сокращать продолжительность их жизни.
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