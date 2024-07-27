Infozoid.ru
ГлавнаяОбществоШоу-бизнесКино
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Infozoid.ru

145 подписчиков

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Да дитят наплодил богато... Но в 50 лет женясь на смазливой модельке лет 29 кто думает о том, что будет, когда станет...69-летний Кевин К...
  • Eduard
    Даже не помню такого!Актера «Пиратов К...
  • Ольга Ушакова
    Вот пусть все эти Италии, Испании и прочая коллекетивная шваль сосут хрен без сахара и сожалеют какие деньги теряют и...Россияне поставил...

Отсутствие секса может быть опасно для жизни женщин, считают ученые

Отсутствие секса может быть опасно для жизни женщин, считают ученые

Согласно новому исследованию, проведенному специалистами из Университета Уолден (Миннеаполис, США), отсутствие сексуальной активности может представлять серьезную опасность для здоровья женщин и даже сокращать продолжительность их жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх