Ринат Аюпов: Важно быть неравнодушным и проголосовать

Онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий стартовало по всей стране. Астраханцы выбирают объекты, которые обновят в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сменившего с этого года национальный проект «Жилье и городская среда».