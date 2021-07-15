Москва решила поставить «вопрос ребром» для украинцев, едущих на заработки в Россию

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаМосква решила поставить «вопрос ребром» для украинцев, едущих на заработки в Россию Новые миграционные правила, которые ввела Россия для трудовых мигрантов, вызвали неподдельный интерес у украинских СМИ.Вернуться к статье3612НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий НиколаевС этого надо было начинать ещё ПОЗАВЧЕРА, а не сегодня. Ну да ладно, как у нас говорят в России____Лучше поздно, чем никогда!Борис Штепамы для них страна агрессор, не фиг им здесь делать!AIAlex ImenНужно было давно не усложнить, а запретить в'езд именно украинских батраков. Без всяких хитростей и с обоснованием этого мероприятия именно для украинских граждан. Опять оставляют лазейку И участник АТО и диверсант могут получить российское гражданство. После этого совершать здесь противоправные акты. Разговаривал с этими батраками ещё до переворота. Пышут ненавистью к РФ и русским. Добились безвизового режима с ЕС - пусть туда и едут. А здесь им делать нечего, кроме как подпитывать нациков на УкраинеВВВладимир ВитковскийНедостойны мыть унитазы в РОССИИ, по недоразвитию- только в эуропе !!!Александр ТретьякНужно проверять кто едет , а не запрещать. Украинцы - славяне .Александр ТретьякСейчас в Москве куда не посмотришь одни черныеСергей ЛобченкоТак посмотрите куда едут эти бендеры работать. У них остались родственники со времён СССР на северах, они туда и тянут своих нациков на заработки в основном нете-газовую отрасль.Sergiy CheОни сами усложнили себе жизнь - никто их не трогал, наоборот для них режим пребывания был льготный, но после того как эта шваль заробитчанская стала тут массово попадаться на митингах несанкционированных и особенно после того что они творили в Белоруссии прошлой осенью теперь вентиль будут прижимать постоянно!...LSLiudmila SolodkoЭто тоже своего рода заработок, где платят туда и идутЯЯнаА чем въезд на территорию России украинцев может отличаться от других мигрантов? Абсолютно ничем! Они такие же, как и прочие представители других стран.ПЖПрохожий по жизниЛюди здесь не причем. Только политика.ЯЯнаПолитику делают тоже люди...ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВМало того они должны фиксироваться у участковых для того , чтобы знать о их месте работы и проживании , подтверждёнными справками с места работы или временными трудовыми книжками и справками с мест проживания . Иначе какой же над ними может быть контроль .Nikolay GerasimenkoСтранно. А как они хотели? Лаять на Россию и ехать сюда работать?ОЛЕГ VinogradovКто "даёт",- тот не едет! Не надо обобщатьОЛЕГ Vinogradov..."лает"Nikolay GerasimenkoЕще бы Азию приструнить.Андрей СедойВообще класс!!!Андрей СедойклассАлександрКакой народ такая власть. Это к тому что" народ хороший а власть плохая".Sergiy CheТы с Этим камментом тему часом не попутал??))Анатолий Селивановазиатам, азербайд-м и другим так же надо жестко предъявлять миграционные требованияАВАлександр Васечкина метлой шуршать, плевки с урн на вокзале вытирать сам будешь? делить надо не по национальности, а по профессии - нужны, к примеру, дворники или чернорабочие - впустили, приехали водители, паликмахеры (шутка) или торгаши, а их и у самих хватает - назад домой. Такое законодательство в соседней Финляндии - визу дают с правом работы по определенной специальности, специалистов которых не хватает - и все работают, гастеры не создают конкуренцию местным. Вот только страна у нас такая - если кто-то придумал что-то хорошее, но не у нас, то оно сразу становится неприемлемым, ну разве что военные разработки спиз..ть, но это святоеVBvladimir bedarevКому надо ,тот всё пройдёт.ОЛЕГ Vinogradov"...в СМИ заметили, что недавно РФ открыла въезд в страну почти всем, но только не украинцам..."! что за хрень? Кто эти "все" и чем они лучше работяг из Украины?valentina sergeevaА работягам из Украины неплохо бы объединиться да собственную страну от вампиров спасти, чтоб не скитаться в чужих землях в поисках грошей.valentina sergeevaА работягам из Украины неплохо бы объединиться да собственную страну от вампиров спасти, чтоб не скитаться в чужих землях в поисках грошей.ОЛЕГ VinogradovТрудовая миграция - мировой факт ! И ничего зазорного в этом нет! Человек всегда ищет где лучше... А вы не знаете, что в российских кампаниях до хрена иностранцев топ-менеджмента? Спросите и у них: чё надо в чужих землях? А предложите мигрантам из со.азии об'единиться и не "слоняться" по чужим землям! Да в России бы такое об'единение необходимо, чтобы выдвигать свои требования и защищать свои интересы ( реальные профсоюзы, не провластные).АХАлексей ХохловМероприятия в отношении страны, имеющей статус "недружественное государство" предполагают и мероприятия по отношению к населению этой страны. Эта система - "рейтинг лояльности стран по отношению к РФ" должна применяться и к населению других стран.Валерий ФедосеевХохлы под видом гастеров проползают в Россию и здесь устраивают беспорядки. Да их только за кричалки и скачки, нельзя подпускать к границе.Александр ТурчинА для гостей с Кавказа и хозяев нынешней Масквы(спецом так написал) что будет наоборот послабление?Вы посмотрите ведь столица наша превратилась в огромный аулокишлак!!!Наталья Иванова"...Власти страны хотят ужесточить контроль за иностранцами". Именно за ВСЕМИ иностранцами, не только за украинцами. "Если вы хотите жить, работать или просто перемещаться по территории РФ – получайте наше гражданство". А на фига им давать наше гражданство. И почему нет закона одного гражданства. Взял российское гражданство - лишаешься другого гражданства. Так будет честнее... А то эти "граждане" будут гадить нам, а потом прятаться у себя на родине...ЖаннаЭто уже не Москва, Москва Бад.Семен СеменычПора в России запретить двойное гражданство для всех категорий граждан. пусть делают выбор. Или В России жить или в ней пребывать до 90 суток в году. А отсюда вытекает следующее, что бизнес должны будут вести как иностранцы.Владимир ДомнинВы хоть немного свои знания эксперта улучшили. Вопрос не в двойном гражданстве. Не обязательно получать гражданство России, чтобы находиться длительное время. Это называется Вид на жительство.Алексей ПлескачНе факт, что ввели реально. Но! Сторонников подобных мер - у нас очень много. Хотя и в отношении исключительно тех, за кем ранее числилось - творить у нас непотребности.Комментировать
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