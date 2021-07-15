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Москва решила поставить «вопрос ребром» для украинцев, едущих на заработки в Россию

Новые миграционные правила, которые ввела Россия для трудовых мигрантов, вызвали неподдельный интерес у украинских СМИ.

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Юрий Николаев
С этого надо было начинать ещё ПОЗАВЧЕРА, а не сегодня. Ну да ладно, как у нас говорят в России____Лучше поздно, чем никогда!
Борис Штепа
мы для них страна агрессор, не фиг им здесь делать!
Alex Imen
Нужно было давно не усложнить, а запретить в'езд именно украинских батраков. Без всяких хитростей и с обоснованием этого мероприятия именно для украинских граждан. Опять оставляют лазейку И участник АТО и диверсант могут получить российское гражданство. После этого совершать здесь противоправные акты. Разговаривал с этими батраками ещё до переворота. Пышут ненавистью к РФ и русским. Добились безвизового режима с ЕС - пусть туда и едут. А здесь им делать нечего, кроме как подпитывать нациков на Украине
Владимир Витковский
Недостойны мыть унитазы в РОССИИ, по недоразвитию- только в эуропе !!!
Александр Третьяк
Нужно проверять кто едет , а не запрещать. Украинцы - славяне .
Александр Третьяк
Сейчас в Москве куда не посмотришь одни черные
Сергей Лобченко
Так посмотрите куда едут эти бендеры работать. У них остались родственники со времён СССР на северах, они туда и тянут своих нациков на заработки в основном нете-газовую отрасль.
Sergiy Che
Они сами усложнили себе жизнь - никто их не трогал, наоборот для них режим пребывания был льготный, но после того как эта шваль заробитчанская стала тут массово попадаться на митингах несанкционированных и особенно после того что они творили в Белоруссии прошлой осенью теперь вентиль будут прижимать постоянно!...
Liudmila Solodko
Это тоже своего рода заработок, где платят туда и идут
Яна
А чем въезд на территорию России украинцев может отличаться от других мигрантов? Абсолютно ничем! Они такие же, как и прочие представители других стран.
Прохожий по жизни
Люди здесь не причем. Только политика.
Яна
Политику делают тоже люди...
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Мало того они должны фиксироваться у участковых для того , чтобы знать о их месте работы и проживании , подтверждёнными справками с места работы или временными трудовыми книжками и справками с мест проживания . Иначе какой же над ними может быть контроль .
Nikolay Gerasimenko
Странно. А как они хотели? Лаять на Россию и ехать сюда работать?
ОЛЕГ Vinogradov
Кто "даёт",- тот не едет! Не надо обобщать
ОЛЕГ Vinogradov
..."лает"
Nikolay Gerasimenko
Еще бы Азию приструнить.
Андрей Седой
Вообще класс!!!
Андрей Седой
класс
Александр
Какой народ такая власть. Это к тому что" народ хороший а власть плохая".
Sergiy Che
Ты с Этим камментом тему часом не попутал??))
Анатолий Селиванов
азиатам, азербайд-м и другим так же надо жестко предъявлять миграционные требования
Александр Васечкин
а метлой шуршать, плевки с урн на вокзале вытирать сам будешь? делить надо не по национальности, а по профессии - нужны, к примеру, дворники или чернорабочие - впустили, приехали водители, паликмахеры (шутка) или торгаши, а их и у самих хватает - назад домой. Такое законодательство в соседней Финляндии - визу дают с правом работы по определенной специальности, специалистов которых не хватает - и все работают, гастеры не создают конкуренцию местным. Вот только страна у нас такая - если кто-то придумал что-то хорошее, но не у нас, то оно сразу становится неприемлемым, ну разве что военные разработки спиз..ть, но это святое
vladimir bedarev
Кому надо ,тот всё пройдёт.
ОЛЕГ Vinogradov
"...в СМИ заметили, что недавно РФ открыла въезд в страну почти всем, но только не украинцам..."! что за хрень? Кто эти "все" и чем они лучше работяг из Украины?
valentina sergeeva
А работягам из Украины неплохо бы объединиться да собственную страну от вампиров спасти, чтоб не скитаться в чужих землях в поисках грошей.
valentina sergeeva
А работягам из Украины неплохо бы объединиться да собственную страну от вампиров спасти, чтоб не скитаться в чужих землях в поисках грошей.
ОЛЕГ Vinogradov
Трудовая миграция - мировой факт ! И ничего зазорного в этом нет! Человек всегда ищет где лучше... А вы не знаете, что в российских кампаниях до хрена иностранцев топ-менеджмента? Спросите и у них: чё надо в чужих землях? А предложите мигрантам из со.азии об'единиться и не "слоняться" по чужим землям! Да в России бы такое об'единение необходимо, чтобы выдвигать свои требования и защищать свои интересы ( реальные профсоюзы, не провластные).
Алексей Хохлов
Мероприятия в отношении страны, имеющей статус "недружественное государство" предполагают и мероприятия по отношению к населению этой страны. Эта система - "рейтинг лояльности стран по отношению к РФ" должна применяться и к населению других стран.
Валерий Федосеев
Хохлы под видом гастеров проползают в Россию и здесь устраивают беспорядки. Да их только за кричалки и скачки, нельзя подпускать к границе.
Александр Турчин
А для гостей с Кавказа и хозяев нынешней Масквы(спецом так написал) что будет наоборот послабление?Вы посмотрите ведь столица наша превратилась в огромный аулокишлак!!!
Наталья Иванова
"...Власти страны хотят ужесточить контроль за иностранцами". Именно за ВСЕМИ иностранцами, не только за украинцами. "Если вы хотите жить, работать или просто перемещаться по территории РФ – получайте наше гражданство". А на фига им давать наше гражданство. И почему нет закона одного гражданства. Взял российское гражданство - лишаешься другого гражданства. Так будет честнее... А то эти "граждане" будут гадить нам, а потом прятаться у себя на родине...
Жанна
Это уже не Москва, Москва Бад.
Семен Семеныч
Пора в России запретить двойное гражданство для всех категорий граждан. пусть делают выбор. Или В России жить или в ней пребывать до 90 суток в году. А отсюда вытекает следующее, что бизнес должны будут вести как иностранцы.
Владимир Домнин
Вы хоть немного свои знания эксперта улучшили. Вопрос не в двойном гражданстве. Не обязательно получать гражданство России, чтобы находиться длительное время. Это называется Вид на жительство.
Алексей Плескач
Не факт, что ввели реально. Но! Сторонников подобных мер - у нас очень много. Хотя и в отношении исключительно тех, за кем ранее числилось - творить у нас непотребности.

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