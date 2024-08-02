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  • Игорь Овчаренко
    Надо не просто говорить ,а делать .Делать каждый день. Гибнут мирные люди.В России ответили...
  • Житель Империи
    Послушайте хотя бы своих журналистов.На Западе раскрит...
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    этого товарища надо выслать нафик в США пусть там ему платят за размножение как говорится ума не надоОтец вундеркинда ...

Запад пригрозил Мадуро за отказ покинуть пост президента Венесуэлы

Запад пригрозил Мадуро за отказ покинуть пост президента Венесуэлы

Законодатели из США и Европейского союза (ЕС) обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью в случае, если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

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