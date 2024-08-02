Запад пригрозил Мадуро за отказ покинуть пост президента Венесуэлы

Законодатели из США и Европейского союза (ЕС) обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью в случае, если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.
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