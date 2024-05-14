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Россиянам вернули доступ в облачные сервисы Microsoft: новости о снятии санкций

Россиянам вернули доступ в облачные сервисы Microsoft: новости о снятии санкций

Россиянам вернули доступ в облачные сервисы Microsoft: новости о снятии санкций Татьяна СергееваПосле почти двух лет лишения россиян возможности обновлять Windows без объяснения причин, корпорация Microsoft внезапно вернула им эту возможность.

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