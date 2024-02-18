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Уязвимость KeyTrap позволяет надолго вывести из строя DNS при помощи единтсвенно...

Уязвимость KeyTrap позволяет надолго вывести из строя DNS при помощи единтсвенно...

Уязвимость KeyTrap позволяет надолго вывести из строя DNS при помощи единтсвенного запросаСпециалисты Немецкого национального исследовательского центра прикладной кибербезопасности ATHENE сообщили об обнаружении опасной уязвимости в механизме DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) — наборе расширений протокола DNS.

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