Часть Симферополя останется без воды до вечера субботы

Часть Симферополя останется без воды до вечера из-за аварии на Гурзуфской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».
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