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Уайт – о нокауте Абдуллаева из Кыргызстана на Contender Series: «Этот удар звучал как бейсбольная бита. Назову тебя лучшим талантом за 10 лет на этом шоу»

Дана Уайт оценил победу Акбара Абдуллаева из Кыргызстана в бою с бразильцем Эднилсоном Сантосом на Dana White’s Contender Series.

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