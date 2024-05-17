США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде

США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде В пятницу, 14 мая, Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритические испытания на ядерном полигоне в штате Невада.
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