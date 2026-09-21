Лекции о Вертинском, Маяковском и Лермонтове пройдут в Москве осенью

В московских музеях осенью пройдут разнообразные лекции, посвященные великим личностям и их судьбам. На встречах расскажут о необычных фактах и развеют связанные с ними мифы.
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