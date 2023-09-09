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Песков заявил, что ему нечего сказать о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Песков заявил, что ему нечего сказать о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

В субботу, девятого сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал о том, что все еще не может ничего рассказать о вероятных переговорах главы государства Владимира Путина и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

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