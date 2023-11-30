Игнатьев назвал Смолова умелым игроком

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил после игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» (1:0), что нападающий бело-голубых Федор Смолов смог достойно отпраздновать голом рождение своей дочери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)