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Мировое обозрение

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В России острая нехватка рабочих кадров

В России острая нехватка рабочих кадров

В исследовании SuperJob говорится, что за последний год в России значительно вырос дефицит рабочей силы, спрос на сотрудников со стороны работодателей растёт, а найти подходящих кандидатов становится все сложнее.

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