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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Закончился учебный год, а вместе с ним закончились зима и весна

Закончился учебный год, а вместе с ним закончились зима и весна. А это значит что?! Что настала пора перебрать зимние и демисезонные детские и взрослые вещи.

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